أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يعيد نشر صورته الجدلية ومفاجأة خاصة في عقد لوران بلان

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ14 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ14 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الآن أصبح راضيًا عن إدارة الاتحاد؟ .. كريم بنزيما يعيد نشر الصورة الجدلية عبر "إنستجرام"!

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، أصبح راضيًا عن عمل إدارة النادي بعد التعاقد مع مواطنه لوران بلان، ليقود الفريق فنيًا في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

واصل العبث يا كريم بنزيما بالاتحاد .. فمن لم يسر على خطى فهد بن نافل خاب وخسر!

لم يتوقع أكثر المتشائمين بأن يصل الاتحاد إلى هذا المستوى من التخبط الإداري، بعد أن رحل أنمار الحائلي وفاز لؤي ناظر برئاسة النادي بالتزكية، ثم بعدها بأيام قليلة تقدم باستقالته من منصبه! (طالع التفاصيل)

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"الموسم الماضي انتهى" .. 29 كلمة من لوران بلان في محاضرته الأولى مع لاعبي الاتحاد!

كشف نادي الاتحاد، عن كلمات الفرنسي لوران بلان، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال محاضرته الأولى مع اللاعبين في معسكر مدينة أليكانتي الإسبانية. (طالع التفاصيل)

فيديو | كريم بنزيما يظهر لأول مرة بعد أزمة لؤي ناظر .. ولوران بلان في معسكر إسبانيا

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على الالتقاء بزملائه في معسكر مدينة أليجانتي الإسبانية، ظهر اليوم، بعد سفر بعثة الفريق لخوض المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)

"مكافأة خاصة للفوز ببطولة" .. الاتحاد يرصد راتبًا ضخمًا في عقد لوران بلان!

رصد نادي الاتحاد، راتبًا ضخمًا لمدربه الجديد، الفرنسي لوران بلان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)

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أسماء لم يتوقع أحد تألقها في البطولة. (طالع التفاصيل)

رحيل سويلم المنهالي

أعلن الاتحاد رسميًا مساء أمس السبت، رحيل لاعبه سويلم المنهالي، إثر عدم الحاجة الفنية له.

وكتب اللاعب رسالة وداع لجماهير النمور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، جاء بها: "أودع نادي الاتحاد الذي شجعته وحملت شعاره وكسبت الذهب معه، وشكرًا للإدارة والأجهزة الفنية والطبية وزملائي اللاعبين، والشكر الكبير لجماهير الاتحاد الغالية، أستودعكم الله".

وفي الإطار نفسه، أعلن نادي الرياض تعاقده مع المنهالي بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.