أخبار الاتحاد اليوم | قرار حاسم بخصوص كأس الملك وحل لغز لاعب العميد "المختفي"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ12 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ12 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"حققت حلم حياتي" .. أول تعليق من مروان الصحفي بعد الرحيل عن الاتحاد و"وعد جريء للجماهير!"

أعرب النجم السعودي الشاب مروان الصحفي، عن سعادته الكبيرة؛ بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت البلجيكي، خلال صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

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بقيادة دومينجوس سواريز .. قرار حاسم في الاتحاد قبل المباراة الأولى في كأس الملك

اتخذ البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، قرارًا مهمًا؛ قبل مباراة الفريق الأولى في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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"لم يتعلم من درس كاراسكو ولكن" .. إعلامي اتحادي يدافع عن لؤي مشعبي ويكشف مفاجأة للهلال!

احتفل لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بتوقيع شراكة طبية مع المركز الطبي الدولي، بعقد لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أن الشراكة لن تقتصر على العلاج الشمولي للاعب، بل المنظومة بأكملها، بهدف خلق الفريق الواحد والروح الواحدة، في ظل قدوم لاعبين من خلفية مختلفة، بأعمار ولغات مختلفة. (طالع التفاصيل)

"أين حارس الاتحاد المفقود؟" .. كشف غموض اختفاء صفقة العميد الجديدة!

أثارت جماهير الاتحاد الجدل، بعد حديثها خلال الساعات الماضية عن حامد شنقيطي حارس مرمى العميد المنضم حديثًا للفريق قادمًا من الشباب. (طالع التفاصيل)

"لؤي مشعبي حاول مساعدتي في أزمة ملعب الجوهرة" .. رئيس الأهلي يكشف مفاجأة الاتحاد المدوية!

يبدو أن ملعب الجوهرة المشعة، لم يكن صراعًا بين قطبي جدة، بل تمحورت أزمة الأهلي مع رابطة دوري المحترفين، وهذا ما كشف عنه خالد العيسى، رئيس المؤسسة الأهلاوية، قائلًا إن الاتحاد حاول مساعدته بشأن تلك الأزمة. (طالع التفاصيل)