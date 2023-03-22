أخبار الاتحاد اليوم | قرار مهم من نونو سانتو .. وعبدالرزاق حمدالله في السجن!

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالإتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 مارس 2023.

الاتحاد مرفوض .. صحيفة سعودية: ليونيل ميسي هلالي لثلاث سنوات

يبدو أن الصفقة اقتربت أكثر من أي وقتٍ مضى، بل أن قسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" السعودية يؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقع بالفعل للهلال. "اقرأ التفاصيل"

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"كلام خطير جدًا" .. رئيس لجنة الحكام السعودية يُثير الجدل!

خرج مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بتصريحات أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة نادي الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ليونيل ميسي وطارق حامد وكاسيميرو .. أخطاء جسيمة وإفلات من عقوبات كبيرة

القوانين ثابتة؟، كاذب من يقول لك ذلك!، خاصةً في عالم كرة القدم، تتغير بتغير صاحب القرار والموقف، البعض يسمي هذا "روح القانون"، والبعض يمتعض ويثور، بحكم أنه من المفترض أن القوانين لا تتجزأ كما هي المبادئ.. "اقرأ التفاصيل"

عبد الرزاق حمد الله في السجن .. عودة مختلفة لمنتخب المغرب في أول معسكر بعد إنجاز المونديال

عودة مختلفة لمنتخب المغرب بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، في أول معسكر له عقب الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم قطر 2022م. "اقرأ التفاصيل"

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وأشار الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن إدارة نادي الهلال قررت فسخ شراكتها مع أحد الرعاة للنادي، لارتكابهم عدة مخالفات، منها عدم التزامهم بسياسات النادي.

نونو سانتو يمنح لاعبي الاتحاد راحة 6 أيام

منح المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد، راحة لمدة 6 أيام، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يعود فريق الاتحاد إلى التدريبات في مقر النادي، يوم السبت المقبل، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 22%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 14%فيكتور أوسيمين
25790 الأصوات

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