أخبار الاتحاد اليوم | عودة شراحيلي .. وقتل غرور حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 ديسمبر 2022.

رسميًا .. الكشف عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب وتعديل ديربي الرياض

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميًا اليوم الأربعاء، عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب المؤجلة. "اقرأ التفاصيل"

وأخيرًا .. لجنة الحكام تعلنها: تأجيل مواجهة الاتحاد والشباب

بعد تداول للأخبار هنا وهناك، وفئة تؤيد وفئة تعارض، أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مواجهة الاتحاد والشباب، في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

قرارات نهائية .. الاتحاد يخسر 3 قضايا أمام كاس

في وقت تم الإعلان به عن تسديد إدارة نادي الاتحاد السعودي لبعض الرواتب المتأخرة للاعبين، والاقتراب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فإن العميد خسر ثلاث قضايا أمام المحكمة الدولية "كاس"، تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لمجلس أنمار الحائلي. "اقرأ التفاصيل"

عبد الرزاق حمد الله .. من الأنا العليا إلى ابتسامة قتلت غروره!

"سبحانه مغير الأحوال" أردد هذه الكلمة كلما تابعت وضع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف نادي الاتحاد السعودي، مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، حقيقةً تفاجأت بردود أفعاله مع كل موقف، فهذا ليس حمد الله نسخة 2021 على الإطلاق.. "اقرأ التفاصيل"

شراحيلي يعود إلى الاتحاد

استعاد فريق نادي الاتحاد، خدمات المدافع أحمد شراحيلي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وشهدت تدريبات الاتحاد الفترة الماضية، ظهور شراحيلي بمستوى جيد، ليقرر البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، الاعتماد عليه في المباريات القادمة.