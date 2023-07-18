أخبار الاتحاد اليوم | عرض سعودي لطارق حامد ونجم توتنهام يرد علنًا على العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ18 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ18 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الكشف عن الأطقم الجديدة

كشف الاتحاد عن الأطقم الجديدة، الخاصة بالموسم المقبل 2023-2024م، المصممة من قبل شركة "نايك".

الطاقم الأساسي جاء بالألوان المعتادة للعميد الأسود والأصفر، فيما تنوعت الأطقم الاحتياطية بين الأبيض والأسود.

نونو سانتو يطلب تقريرًا بحالة اللاعبين

يستأنف الاتحاد تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين، خلال معسكر الطائي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أنه البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للعميد، سيبدأ الليلة الاستعداد لبطولة الملك سلمان للأندية العربية، إذ يواجه الترجي التونسي في 27 من يوليو الجاري.

وطلب سانتو من مساعدته تجهيز تقريرًا بالحالة الطبية والبدنية لكل لاعب، تهميدًا للتعمق في الشق الفني.

"اتفق مع فريقه الجديد أخيرًا" .. الاتحاد يودع الشمراني قريبًا وعرض سعودي لطارق حامد

اقترب نادي الاتحاد، من توديع لاعب آخر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | "هذا موقفي من الدوري السعودي" .. سون يرد على أخبار الانتقالات!

رد اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين بشكل قاطع وحاسم عن التقارير التي تحدثت عن انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ثنائي الاتحاد وقائد الهلال .. نجوم لكن خسارتهم مكسب!

ستة نجوم، إذا حكمت عقلك فقط، ستدرك أن خسارتهم محتمل تكون مكسبًا. (طالع التفاصيل)

هل تعترض الأندية؟ قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارًا جريئًا لصالح اللاعبين السعوديين خاصة الشباب منهم، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تخدم استراتيجية التحول للدوري السعودي والتي تضمنت 3 مسارات رئيسية. (طالع التفاصيل)