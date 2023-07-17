"اتفق مع فريقه الجديد أخيرًا" .. الاتحاد يودع الشمراني قريبًا وعرض سعودي لطارق حامد

أسماء جديدة ترحل عن نادي الاتحاد خلال ساعات!

اقترب نادي الاتحاد، من توديع لاعب آخر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد أعلن في وقتٍ سابق، رحيل الثنائي البرازيلي برونو هنريكي والإنجولي هيلدر كوستا، بالإضافة إلى الجناح السعودي عبد العزيز البيشي.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، توصل حمدان الشمراني، ظهير أيسر العميد الاتحادي، إلى اتفاق مع نادي الفيحاء؛ للانضمام إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتبت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفيحاء يقترب من ضم الشمراني، قادمًا من الاتحاد؛ بعد الاتفاق على كافة شروط ومميزات العقد".

الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2019، قادمًا من صفوف نادي الفيصلي؛ حيث شارك في 95 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 8 آخرين.

وعلى جانب آخر.. طلب نادي الوحدة السعودي، التعاقد مع المصري طارق حامد، متوسط ميدان الاتحاد؛ حال قرر الأخير، الاستغناء عن اللاعب، في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن حامد، الذي انضم إلى الاتحاد، في صيف 2022، قادمًا من نادي الزمالك المصري، بات على أعتاب الرحيل، بعد اقتراب العميد، من التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فابينيو.