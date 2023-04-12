أخبار الاتحاد اليوم | عتاب نونو سانتو لطارق حامد .. وضربة قوية لنادي الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 إبريل 2023.

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عبد الرزاق حمد الله .. رحلتي من النجم المدلل إلى الارتطام بأرض الواقع!

يجب أن تظل أقدامك على الأرض كي تدرك حقيقة الأمور بشكل سليم، أما إن قررت إطلاق سراحها كي تسبح في عالم الخيال، فربما تستفيق على ارتطام رأسك بالأرض، ارتطامة قد تدفع ثمنها لفترة.. "اقرأ التفاصيل"

المدلل ومعايرة أهلاوية .. معجم الإساءة للهلال على لسان الأخصام

دعنا نخبرك كيف يحاول منافسو الزعيم الإساءة له؟، هي جميعها محاولات للإساءة، لكنها لم تفلح في الانتقاص من قدر الهلال.. "اقرأ التفاصيل"

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (12) | ثنائي الاتحاد يتفوق على لاعب الهلال

صراع خاص يخوضه لاعبو دوري روشن السعودي في الموسم الجاري 2022-2023 مع "Goal" و"كاسترول"، خاص بقوة تحملهم في كل جولة. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يُعاتب طارق حامد على تصريحه

أكدت صحيفة "الوئام" السعودية، على أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عقد جلسة مع المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعد تصريحه الأخير الذي قال فيها: "لو كان اسمي طارق حامديتش وعقدي 20 مليون يورو وقادم من أوروبا، كانت انتقادات الجماهير لي ستختلف".

وأشارت الصحيفة أن سانتو عبر عن عدم إعجابه بالتصريح الذي خرج به طارق حامد، وطلب منه عدم الرد على الجماهير في الإعلام بل في الملعب.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الشباب يتلقى ضربة قبل مواجهة الاتحاد

تلقى فريق نادي الشباب ضربة قوية، قبل مواجهة الاتحاد بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها مساء يوم الخميس 27 أبريل المقبل.

وحصل فواز الصقور الظهير الأيمن لفريق الشباب على كارت أصفر، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبل أمام الاتحاد، بسبب تراكم البطاقات.

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