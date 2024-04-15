أخبار الاتحاد اليوم | عبدالرزاق حمدالله يجبر المسؤولين على قرار جديد وكريم بنزيما يثير الجدل في الهند

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أفضل فريق "غير أوروبي" في العالم.. "مركز صادم للنصر والاتحاد!"

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، أفضل فريق من خارج أوروبا، في التصنيف العالمي للأندية، الذي صدر في شهر أبريل 2024، والذي يشهد حفاظ مانشستر سيتي الإنجليزي على موقعه في صدارة الأندية على مستوى العالم. (طالع التفاصيل)

"ضرب حمد الله" يغير لوائح الاتحاد السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مراجعة قواعد سلوك الجماهير، إثر الحادث المشين الذي أفسد أجواء مباراة الهلال والاتحاد، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يهدد الهلال والنصر بـ"خطة تشيلسي وبنفيكا".. و3 لاعبين يرحلون في الصيف

بدأت إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في إعداد خطة لإعادة بناء فريق الكرة، بتعاون الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

"بنزيما يرتبط بفنانة شهيرة".. مهاجم الاتحاد يتحول إلى حديث الساعة في الهند

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، حالة واسعة من الجدل بين الأوساط الهندية، وسط شائعات حول ارتباطه بممثلة شهيرة. (طالع التفاصيل)

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