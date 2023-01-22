أخبار الاتحاد اليوم | طلب خاص من سانتو .. والعبود جاهز للكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 يناير 2023.

عرض الهلال لميسي عشرة أضعاف .. مرافق الحائلي وابن نافل في باريس يكشف الكواليس

كشف أحمد الجابري؛ مراسل قناة "SBC" الرياضية، كواليس رحلة فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، وأنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بهدف التفاوض على ضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | بعد اتهامات المنشطات .. صالح الصقري يعتذر لنادي الاتحاد

حرص صالح الصقري لاعب نادي الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، على توجيه الاعتذار إلى العميد وجماهيره، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، بعد اتهامهم بتعاطي المنشطات. "اقرأ التفاصيل"

بعد سخرية صالح الصقري منه .. الدعيع: لا تحكم عليّ يا صغير!

رد محمد الدعيع؛ حارس الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على تصريحات صالح الصقري؛ زميله في الأخضر ولاعب الاتحاد الأسبق، التي أبطل بها روايته الخاصة بالهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا 8-0. "اقرأ التفاصيل"

سانتو يطلب المغادرة مبكرًا قبل كلاسيكو النصر

طلب البرتغالي نونو سانتو من إدارة نادي الاتحاد، السفر إلى الرياض قبل 48 ساعة من مواجهة النصر، في مباراة كأس السوبر السعودي.

ويواجه الاتحاد نظيره النصر مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

العبود يتعافى قبل مواجهة النصر

أصبح عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

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العبود تعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة مع العميد.

Shahid