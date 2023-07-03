أخبار الاتحاد اليوم | صفقة محتملة مع الأهلي ورصد لاعب الاتفاق تحسبًا لرفض الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الثالث من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثالث من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة نادرة .. الاتحاد قد يبيع نجمه إلى الأهلي!

صدق أو لا تصدق.. مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد يبيع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الغريم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

فشل الصفقة التبادلية مع الهلال؟ .. الاتحاد يتفاوض لضم نجم الاتفاق

اسم مفاجئ من نادي الاتفاق على رادار الاتحاد في الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)

تطور ملفت في مستقبل عبد الرحمن العبود مع الاتحاد

رجحت جميع المصادر السعودية خلال الأسابيع الأخيرة رحيل عبد الرحمن العبود عن الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بقرار من المدرب نونو سانتو، لكن يبدو أن كلمة النهاية في علاقة الطرفين لم يحن وقتها بعد. (طالع التفاصيل)

من اختار منهما؟ حسان تمبكتي يرد على عرضي الهلال والاتحاد

لم يعد خافيًا على أحد رغبة الهلال والاتحاد في التعاقد مع حسان تمبكتي نجم الشباب والمصنف كأفضل مدافع سعودي حاليًا، خاصة بعد إصابة جانج هيون سو مدافع الزعيم بورم في الغدة وأحمد حجازي قائد العميد بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

أنهى الجدل تمامًا .. نونو سانتو يُبلغ الاتحاد بقراره النهائي حول طارق حامد

منذ التعاقد مع نجولو كانتي والجميع يتحدث عن مستقبل طارق حامد ويُشكك في استمراره مع الاتحاد الذي انضم له الصيف الماضي ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري روشن السعودي لأول مرة منذ عام 2009. (طالع التفاصيل)