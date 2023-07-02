أنهى الجدل تمامًا .. نونو سانتو يُبلغ الاتحاد بقراره النهائي حول طارق حامد

مستقبل نجم الوسط المصري في خطر بعد التعاقد مع نجولو كانتي

منذ التعاقد مع نجولو كانتي والجميع يتحدث عن مستقبل طارق حامد ويُشكك في استمراره مع الاتحاد الذي انضم له الصيف الماضي ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري روشن السعودي لأول مرة منذ عام 2009.

حامد لم يحظ بالاستقبال المطلوب جماهيريًا وإعلاميًا عند انضمامه للعميد، لكنه استطاع فرض نفسه على الجميع وتحول إلى أحد أبطال الفريق وأكبر المساهمين في إنجازه المذهل بالفوز بكأس السوبر ولقب الدوري بعد منافسة شرسة مع النصر.

مستقبل نجم الزمالك السابق أصبح في خطر بعد التعاقد مع كانتي خاصة أن كليهما يمتلك نفس الخصائص لكن بجودة وخبرة أكبر لصالح الفرنسي بالطبع، لكن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أوقف الجدل نهائيًا.

الميدان الرياضي أكد أن المدرب البرتغالي أبلغ إدارة النادي برغبته استمرار حامد في الفريق الموسم القادم كونه أحد عناصره المهمين ليُغلق بذلك هذا الملف تمامًا.

يُشار إلى أن الاتحاد تخلى هذا الصيف عن لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي، وقد ضم الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي.