فشل الصفقة التبادلية مع الهلال؟ .. الاتحاد يتفاوض لضم نجم الاتفاق

اسم مفاجئ من نادي الاتفاق على رادار الاتحاد في الصيف الحالي

لا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد، يعمل بقوة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024؛ والذي يشهد مشاركته في كأس العالم للأندية.

الاتحاد يشارك في كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر 2023؛ باعتباره حامل لقب دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، دخل العميد الاتحادي، في مفاوضات مع إدارة نادي الاتفاق؛ للتعاقد مع علي هزازي، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي الاتحاد، عرضوا على الاتفاق، شراء الـ10 أشهر المتبقية من عقد هزازي، والذي يبلغ من العمر 29 سنة.

وخلال الأيام الماضية.. حاول نادي الاتحاد، عقد صفقة تبادلية مع الهلال؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الدولي محمد كنو، مقابل التنازل عن جناحه الهجومي عبد الرحمن العبود.

والمفاوضات بين الهلال والاتحاد، كانت تبدو أنها في الطريق الصحيح؛ إلا أن عودة المدير الفني البرتغالي جورج خيسوس إلى الزعيم، يبدو أنها أوقفت الصفقة التبادلية الضخمة.

جيسوس في ولايته الأولى مع الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، كان يعتمد بشكل كامل على كنو؛ بل أن اللاعب لم يغب عن أي مباراة، وأكمل الـ90 دقيقة في 23 لقاءًا من أصل 25.