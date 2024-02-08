أخبار الاتحاد اليوم | شرط "عودة" كريم بنزيما للمباريات .. وخطوة قد تنقل نجم الهلال إلى العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 8 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أعلنه بشكل رسمي .. مارسيلو جاياردو يضع شرطًا لعودة كريم بنزيما للمباريات!

وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، شرطًا من أجل عودة الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في المباريات مع الفريق (طالع التفاصيل).

خطوة إلى الهلال؟ نجم الاتحاد يُثير الجدل بشأن مستقبله!

أثار أحد نجوم نادي الاتحاد الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اتخذ خطوة جديدة في مستقبله، قد تُشير إلى أنه سينتقل إلى صفوف نادي الهلال! (طالع التفاصيل).

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الاتفاق تم رسميًا .. فسخ عقد نجم الاتحاد أخيرًا!

توصل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع مجلس الإدارة؛ لفسخ عقده والرحيل (طالع التفاصيل).

خلاف داخل الاتحاد؟ وكيلة إيجور كورونادو تكشف كل شيء!

كشفت دايزي براندينو وكيلة أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو، عن كل ما تردد خلال الساعات الماضية، عن وجود خلاف داخل النادي الغربي، بسبب وكيلها (طالع التفاصيل).

هل سيبقى؟ مارسيلو جروهي يُثير الحيرة بشأن مستقبله مع الاتحاد

أثار البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد الحيرة، بشأن مستقبله مع ناديه، بعد أن تزايدت الأخبار خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيله خلال الفترة الحالية (طالع التفاصيل).

مفاجأة .. جمهور الاتحاد ينقلب على عبدالله المعيوف!

ثورة كبيرة يقودها قطاع عريض من جمهور الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ضد حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف، لصالح زميله البرازيلي مارسيلو جروهي (طالع التفاصيل).

بعد التقليل من الاتحاد ودوري روشن .. نجم فروسينوني يكشف سبب رفض العرض السعودي

كشف الأرجنتيني ماتياس سولي جناح فريق فروسينوني الإيطالي، عن السبب الحقيقي وراء رفضه العرض السعودي الذي وصل له خلال الفترة الأخيرة (طالع التفاصيل).

فليبقى كريم بنزيما بعيدًا .. الاتحاد استعاد رونقه دون الحاجة لمعجزة!

الجميع توقع أن الاتحاد سيُعاني كثيرًا في غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن ما حدث عكس ذلك بنسبة 100%، حيث وجدنا العميد استعاد تماسكه ورونقه من جديد! (طالع التفاصيل).

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