أخبار الاتحاد اليوم | سر كانتي الصادم .. والاقتراب من ثنائي الهلال والأهلي السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ22 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

احذر يا الاتحاد .. الإصابات ليست السبب الوحيد وراء غياب نجولو كانتي المتكرر مع تشيلسي

يُعد الفرنسي نجولو كانتي، نجم نادي الاتحاد الجديد، أحد أفضل اللاعبين العالميين، في السنوات القليلة الماضية؛ لما قدّمه مع ليستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين؛ إلا أن الإصابات المتكررة في الركبة، أثرت عليه في الفترة الأخيرة (طالع التفاصيل).

"نشروا فضائح اللاعب بمساعدة الهلال" .. جماهير النصر تتهم الاتحاد بتعمد تسريب فيديو أزمة عبد الرزاق حمد الله

لا تفوت جماهير نادي النصر، أي فرصة؛ للانتقام من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق والاتحاد حاليًا (طالع التفاصيل).

بعد طرده من الأهلي .. هذا اللاعب على أبواب الانتقال إلى الاتحاد!

بات نادي الاتحاد، على بُعد ساعات قليلة للغاية، من حسم أولى صفقاته المحلية، والثالثة في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الصفقة مهددة يا النصر .. نجم إسبانيا الهدف القادم للاتحاد بعد كريم بنزيما ونجولو كانتي

احذر يا النصر فنادي الاتحاد قادم بقوة؛ حيث يستعد العميد، لخطف صفقة كبرى من العالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد صفقة نجولو كانتي .. شرط طارق حامد للموافقة على الرحيل عن الاتحاد

وضع النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي الاتحاد، شرطًا حاسمًا؛ للموافقة على الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

صفقة مفاجئة .. الاتحاد يريد تكرار تجربة شراحيلي مع لاعب الهلال "المطرود"

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد، يبحثون عن قلب دفاع جديد؛ لتعويض النجم المصري "المصاب" أحمد حجازي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

هل ينقذه من جحيم بنزيما في الاتحاد؟ الزمالك يرد على التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

كشف نادي الزمالك المصري، حقيقة التفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي؛ لضمه إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

القوائم النهائية لانتخابات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي .. "حسم مستقبل مسلي آل معمر"

أعلنت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، عن القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية المؤسسة "غير الربحية"، في الانتخابات الجارية حاليًا (طالع التفاصيل).

ليفاندوفسكي يضحي بثروة سعودية ضخمة حبًا في برشلونة .. تفاصيل العرض الأسطوري

صدق أو لا تصدق.. رفض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثروة مالية ضخمة من المملكة العربية السعودية، حبًا في نادي برشلونة الإسباني (طالع التفاصيل).

"بند ليونيل ميسي ورغبة زوجات النجوم" .. 8 أسماء عالمية رفضت إغراءات السعودية عكس التيار

بعض الأشخاص ينظرون إلى المال عند اختيار عملهم، وقطاع آخر يختار المكان الذي يشعر فيه بالراحة والسعادة مهما كان المبلغ الذي سيحصل عليه؛ هذا الأمر لا يختلف كثيرًا عند النجوم العالميين؛ على الرغم من أن الساحرة المستديرة، أصبحت تتحدث الآن بلغة الملايين (طالع التفاصيل).