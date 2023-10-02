أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة هروب كريم بنزيما .. وسبب "معاناة" الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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هروب من جدة وإصابة بكورونا .. حسم الجدل حول شائعات كريم بنزيما والاتحاد

تتكاثر الشائعات حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي، وسط أحاديث عن عدم سعادة نجم ريال مدريد السابق مع "العميد" ورغبته في الرحيل (طالع التفاصيل).

هل أصبح جاهزًا؟ رسالة خاصة من كريم بنزيما لجمهور الاتحاد!

تعد جاهزية الفرنسي كريم بنزيما أمرًا مؤرقًا لجمهور نادي الاتحاد الذي ينتظر عودة أسطورة ريال مدريد الإسباني من جديد إلى الملاعب لمساعدة "العميد" على كافة الجبهات (طالع التفاصيل).

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نونو سانتو: الاتحاد كسب المعيوف .. وهذا سبب معاناة الفريق!

يرى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي أن ضغط المباريات المتواصل في الأسابيع الماضية أثر بشكل كبير على فريقه، مؤكدًا أنه كان السبب الأول لفقدان "العميد" للعديد من لاعبيه بسبب الإصابات (طالع التفاصيل).

محاولات لتسويقه؟ تصرف غريب من وكلاء جوتا قبل مواجهة سباهان الآسيوية!

في واقعة غريبة، نشر حساب الشركة المسؤولة عن وكالة أعمال البرتغالي جوتا جناح نادي الاتحاد السعودي عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة غير مفهومة تتعلق بمستقبل اللاعب (طالع التفاصيل).

مفاجأة أهلاوية للاتحاد في الديربي .. خطط سانتو في مهب الرياح!

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة في تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد المقبلة في دوري روشن خلال ديربي جدة المرتقب بين الفريقين (طالع التفاصيل).

"9 أهداف في الأهلي، وين أهدافي؟" .. محمد نور يسترجع ذكريات وعداوات ديربي جدة

صوت ديربي جدة يعلو فوق أي صوت آخر، هذا ما أثبته محمد نور قائد نادي الاتحاد السابق بالكشف عن تفاصيل مثيرة كانت تحدث خلال مباريات "العميد" أمام الأهلي (طالع التفاصيل).

ديربي جدة الموعد؟ مدرب كريم بنزيما يبشر جمهور الاتحاد بعودة الفرنسي!

تلقت جماهير نادي الاتحاد بشرى سارة بشأن اقتراب عودة الفرنسي كريم بنزيما قائد "العميد" من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وجعلته يغيب عن مباريات الفريق الأخيرة (طالع التفاصيل).

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