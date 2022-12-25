أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة الإجبار على لاعبين .. والتعاون يصحح أوضاعه

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 ديسمبر 2022.

الهلال بعيدًا عن النصر.. قرعة كأس السوبر السعودي 2022-2023

أجريت قرعة كأس السوبر السعودي اليوم السبت، لتحديد مواجهتي نصف النهائي، بين الأربعة أندية المشاركة الهلال والفيحاء والاتحاد والنصر. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

هل الاتحاد مُجبر على لاعبين؟ أنمار الحائلي يرد

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على أن اللاعبين هم من يساعدون الإدارة على تجديد تعاقدهم وليس العكس، متحدثًا عن النجاح الذي وصل له الفريق. "اقرأ التفاصيل"

التعاون يبدأ استعداداته للاتحاد بمعالجة الأخطاء

بدأ فريق نادي التعاون استعداداته لمواجهة الاتحاد، مساء غدٍ الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وحاول المدرب شاموسكا المدير الفني للتعاون، علاج بعض الثغرات الفنية التي ظهرت أمام أبها، قبل مواجهة الاتحاد، خلال تدريبات الفريق.

Shahid