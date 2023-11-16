أخبار الاتحاد اليوم | جدال بسبب تذاكر أوكلاند سيتي .. واستهداف نجم النصر السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

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"هدفه أكبر من لعب كرة القدم" .. لهذا السبب وافق كريم بنزيما على عرض الاتحاد!

أعرب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته وفخره بالتواجد في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

لمزاملة بنزيما .. الاتحاد يُفاوض "مطرود النصر" لإعادته إلى دوري روشن

يُصر نادي الاتحاد على تدعيم صفوفه بمهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من تواجد الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والهدف الآن هو نجم تم الاستغناء عنه من جانب النصر خلال شتاء 2023. "اقرأ التفاصيل"

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رئيس إدارة دوري روشن يعد بانتقالات شتوية قوية ويؤكد: نبحث عن الكمال

أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يعود للتدريبات مع استمرار 4 لاعبين

يستأنف اليوم الخميس فريق نادي الاتحاد تدريباته، بعد أن حصل لاعبيه على 5 أيام أجازة، بعد الفوز على أبها 4-2 في الجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وشهدت فترة الأجازة قيام الرباعي عبد الرحمن العبود وصالح العمري وسلطان فرحان وعوض الناشر، بخوض تدريبات لياقية داخل صالة الحديد بمقر النادي، بداية من يوم الأحد الماضي، حتى مساء الأربعاء.

وأضافت صحيفة "الرياضية" أن الناشري سيتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث غاب عنها مؤخرًا بسبب الإصابة العضلية، كما تحسنت حالة فرحان والعمري بشكل كبير، بعد معاناتهما من الإصابتين خلال فترة التوقف.

بينما يُشارك العبود في التدريبات، من أجل رفع معدل لياقته البدنية، بعدما ابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الفترة الماضية، بناءً على طلب المدرب البرتغالي المُقال نونو سانتو.

جدل اتحادي بسبب تذاكر لقاء أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن عدم رضاها، بسبب أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الدور الأول ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ووصل سعر التذكرة إلى 1250 ريال سعودي للمقعد الواحد، الأمر الذي أغضب جماهير الاتحاد، التي ترغب في مساندة فريقها في كأس العالم للأندية.

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