أخبار الاتحاد اليوم | تغيير ملعب كلاسيكو الهلال .. ومحاولة جذب ليونيل ميسي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 11 مايو 2023.
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فضل النصر سابقًا على الاتحاد .. أنمار الحائلي يقترب من حسم صفقة "الخائن"
يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على حسم صفقة أجنبية مفاجئة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"
"جمهور الاتحاد سلبي" وإهانة "أشواق سالم الدوسري" .. أبرز أزمات زوجات اللاعبين والجماهير
"أشواق العميري" اسم تردد كثيرًا خلال الأسبوع الجاري بين جماهير نادي الهلال السعودي تحديدًا، على غير العادة، ليفتح بابًا أمام الحديث عن زوجات اللاعبين.. "اقرأ التفاصيل"
لن يكون الهلال؟ "محاولة لتغيير فريق ميسي الموسم القادم!"
كل الأخبار المنتشرة حاليًا، تؤكد على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على عرض نادي الهلال، واقترب من التوقيع بشكل رسمي للزعيم، ولكن ماذا عن محاولة تغيير فريق اللاعب؟ "اقرأ التفاصيل"
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
تغيير ملعب مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن
أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، عن تغيير ملعب مباراة الهلال والاتحاد، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وأكدت لجنة المسابقات في بيان رسمي صادر عبر الحساب الرسمي لدوري روشن على موقع "تويتر" على أن المباراة ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بدلًا من استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
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