أخبار الاتحاد اليوم | تعثر جديد في الصفقة المحلية المنتظرة .. و"نهاية" أحمد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق "18 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

"انتهى زمنك" .. صدمة لأحمد حجازي بعد الكشف عن موعد عودته للملاعب

كانت لا تعلو سوى نغمة الدعم للمصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، طوال الفترة الماضية من قبل جمهور العميد، لكن تبدل الحال فجأة أو على الأقل من فئة من الجماهير الاتحادية (طالع التفاصيل).

الاتحاد يرفض التخلي عن نجمه إلى التعاون .. "الانتقام بسبب كادش"

يبدو أن نادي الاتحاد، قرر "الانتقام" من التعاون؛ بعد رفض الأخير، التخلي عن ظهيره الأيسر حسن كادش، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

تعثر جديد في صفقة الاتحاد وصالح العمري



رغم الأنباء عن الانفراجة في صفقة صالح العمري؛ إلا أن نادي أبها، رفض عرضًا جديدًا من نظيره الاتحادي؛ للتعاقد مع اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، رفع الاتحاد، عرضه للتعاقد مع العمري، من 3 إلى 6 ملايين ريال سعودي؛ لكن إدارة أبها، تمسكت بمبلغ 10 ملايين.

سعد اللذيذ يجيب على السؤال الذي حير الجماهير .. "أسرار صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

بعيدًا عن الاتحاديين الذين أعربوا عن سعادتهم بميركاتو فريقهم.. اعترض عشاق الهلال والنصر والأهلي، على تحركات المسؤولين، وسياستهم في جلب النجوم العالميين إلى هذا الثلاثي الكبير (طالع التفاصيل).

إعلامي اتحادي مدافعًا عن النصر: علينا التحرر من عقدة مسلي آل معمر!

هاجم الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد أبو هداية، إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، مصنفًا إياها ضمن الأضعف في تاريخ النادي، ومطالبًا زملائه من الاتحاديين بالتوقف عن الشماتة في النصر ورئيسه مسلي آل معمر (طالع التفاصيل).

من كريم بنزيما إلى المغرب .. شكرًا لتهذيب وإصلاح عبد الرزاق حمد الله!

"إياك أن تيأس من إصلاح نفسك" عبارة وعظية شهيرة، مرت علينا جميعًا، لكن قلة من فعلوا بها، ومن بين هذه القلة يظهر لنا المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (طالع التفاصيل).

عبد الرزاق حمد الله يتحدى الجميع بعد مطالبات إبعاده من الاتحاد .. ماذا قال؟

في صمتٍ تام، يستعد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لبدء الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

كم تبلغ ثروة نجولو كانتي؟ وما هو راتبه مع الاتحاد؟

يعد الفرنسي نجولو كانتي من أكثر نجوم الكرة المحبوبين حول العالم، ليس فقط لأدائه المميز وكونه من أحد أفضل لاعبي الارتكاز في تاريخ اللعبة، بل لبشاشته وأخلاقياته العالية (طالع التفاصيل).