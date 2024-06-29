أخبار الاتحاد اليوم | تطور بشأن خليفة مارسيلو جاياردو .. وحسم صفقة الحارس الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 29 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 29 يونيو 2024.

"الاتحاد يحسم صفقة حارسه الجديد" .. وفريق سعودي مفاجئ يخطف مارسيلو جروهي!

كثف نادي الاتحاد السعودي، في الأيام القليلة الماضية، من بحثه عن حارس مرمى أجنبي جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

خليفة مارسيلو جاياردو في الاتحاد .. "انحصار المنافسة بين اسمين وهذه آخر التطورات!"

لا يزال ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يشغل "بال" المسؤولين عن هذا الكيان الكبير؛ وذلك مع اقتراب انطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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الاتحاد يحسم موقف حسن كادش من القائمة المحلية ومعسكر إسبانيا

كشفت تقارير صحفية، عن مصير المدافع حسن كادش، من التواجد في قائمة الاتحاد خلال الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

تقديرًا لحركة الغامدي وآل موسى.. الاتحاد يوافق على رحيل لاعبه إلى الاتفاق!

أصبح نادي الاتحاد، مُلزمًا بتنفيذ اتفاقيته مع إدارة نادي الاتفاق، والتي تعني رحيل أحد لاعبي العميد إلى صفوف النواخذة خلال موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

بعد استبعاد النصر .. إنتر الإيطالي يستعد لودية سعودية من العيار الثقيل!

أصبح نادي إنتر، المُتوج بلقب الدوري الإيطالي، على موعد مع مباراة ودية من العيار الثقيل، مع أحد كبار الأندية السعودية، خلال الفترة الصيفية، التي تشهد تحضيرات الفرق العالمية للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"