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أخبار الاتحاد اليوم | تضحية حجازي التاريخية، وأسرار صفقة انتقال حمدالله

تامر أبو سيدو
Ahmed Hegazi - Abderrazak HamdallahGOAL AR
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 ديسمبر 2023

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الحائلي يكشف تضحية أحمد حجازي التاريخية وسبب سخرية جماهير الاتحاد منه

أنمار الحائلي يكشف أسرار مثيرة بعد عودته إلى الاتحاد في 2019.

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النجم البرازيلي حضر لمؤازرة الاتحاد في المونديال، فماذا قال عن الجماهير؟

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رومارينيو يتحدث قبل ظهور الاتحاد المونديالي.

المهاجم المغربي يغيب عن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.

الظروف تعاكس الاتحاد قبل مشاركته الثانية في تاريخ المونديال.

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