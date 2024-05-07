أخبار الاتحاد اليوم | إيقاف حمدلله وكانتي آسيويًا، وتهديد الفراج بانهيار المشروع السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 مايو 2024
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إيقاف كانتي وحمدالله في آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد 3 مباريات ونجولو كانتي نجم وسط الفريق مباراتين على خلفية أحداث مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضح الاتحاد أن العقاب يسري على جميع البطولات القارية وسيُطبق مع أول مباراة للاعبين في آسيا.
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