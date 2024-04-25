أخبار الاتحاد اليوم | أهداف العميد في الانتقالات الصيفية .. و "بنزيما أقل من نيمار"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 25 إبريل 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 25 إبريل 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد سحره أمام الهلال .. الأهلي في "معركة سعودية ثلاثية" لخطف سفيان رحيمي

بدأت المعركة بين الأندية السعودية الكبرى "مبكرًا"؛ لخطف أهم الصفقات الأجنبية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | اتهامات خطيرة .. نجم النصر الأسبق يكشف سر سعادة العرب بسقوط الهلال ويطالب بـ"البتر الفوري"!

أشعل نجم النصر الأسبق خالد الغامدي، الجدل من جديد؛ وهذه المرة بعد "توديع" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مسابقة دوري أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"زرت النصر والهلال" .. نجم أمريكي يُلمح لإدخال رياضة جديدة في السعودية!

في ظل رغبة المملكة في التطور على الجانب الرياضي، حرص ديشاون واتسون لاعب كرة القدم الأمريكية، على زيارة ناديي الهلال والنصر، ملمحًا إلى إمكانية إدخال رياضة جديدة للمملكة. "اقرأ التفاصيل"

"نستهدف هؤلاء بالانتقالات" .. تصريح رسمي من الاتحاد يطمئن جماهيره!

كشف رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن خطة ناديه لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأيضًا أهداف العميد من الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"بنزيما أقل من نيمار والسر في صفقة صلاح".. أزمة التعاقدات تثير "الشماتة" ضد الهلال

"عدم المساواة أدى إلى حالة احتقان ورد فعل غير إيجابي على خروج الهلال من آسيا".. هكذا وصف الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، أزمة دعم أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، قائلًا إنه لم يكن هناك أي تساوٍ في الدعم بين الأندية. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID