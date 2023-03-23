أخبار الاتحاد اليوم | اهتزاز العميد .. ورد قوي على النصراويين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 فبراير 2023.

لماذا لم يهبط الاتحاد؟ رد قاسي على جمهور النصر!

رد الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف بشكل قوي، على عدم هبوط نادي الاتحاد إلى دوري يلو خلال السنوات الماضي، بعد أن كان مهددًا بهذا الأمر موسم 2018-2019. "اقرأ التفاصيل"

يمتلك 6 أصابع والبطة .. أغرب تشبيهات حراس المرمى

من المعروف في كرة القدم، أن حارس المرمى دائمًا ما يكون مظلومًا ولا يحصل على حقه في أي انتصار كما يجب، ولكن هناك بعض الحُراس الذين يجبرون الجميع التحدث عنهم، سواء بتألقهم أو بأخطائهم. "اقرأ التفاصيل"

"الاتحاد قد يهتز إذا حدث نقصًا في لاعبيه الأجانب"

يرى حمزة إدريس لاعب نادي الاتحاد السابق، أن العميد قد يهتز إذا حدث نقص في لاعبيه الأجانب خلال الفترة القادمة.

وقال حمزة خلال تصريحات عبر قناة "العربية": "الاتحاد به انسجامًا وتناغمًا كبيرًا، بين رومارينيو وإيجور كورونادو في نادي الاتحاد، ويقدمان كثنائي مستوى رائع، وفي حالة غياب أي لاعب أجنبي سيحدث اهتزازًا بالفريق، ولكن نونو سانتو مدرب الفريق قادر على إيجاد حلولًا".