أخبار الاتحاد اليوم | السبب الحقيقي وراء رحلة بنزيما بمدريد .. وتحذير للنمور بشأن نجمي الاتفاق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 11 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 11 مايو 2024

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"انضم إلى فابينيو وهوساوي".. انتهاء موسم لاعب الاتحاد

تأكد غياب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن الملاعب للإصابة حتى نهاية الموسم، مع تبقي أربع مباريات للعميد حتى انتهاء منافسات دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"الرئيس التاريخي رفض انتقالي للهلال ومحمد نور ليس الأسطورة".. لاعب الاتحاد السابق يفجرها!

كشف سامي شاص، لاعب فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن السبب وراء عدم انتقاله إلى صفوف الهلال، كما وصف محمد نور بأنه ليس الأسطورة الحقيقية للنادي. "اقرأ التفاصيل"

"تحذير أخير للاتحاد!" .. الاتفاق يسعد الهلال والنصر في صفقة سعد الموسى وأحمد الغامدي

كشف منير آل خاتم، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن آخر التطورات في "مستقبل" الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي. "اقرأ التفاصيل"

"زلزال 5 ريختر في الجوهرة" .. الاتحاد ينهار أمام الاتفاق ويسيء وداع رومارينيو!

تلقى فريق الكرة بنادي الاتحاد، خسارة قاسية أمام ضيفه الاتفاق بنتيجة (0-5)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الاتفاق يجرح تاريخ الاتحاد .. "إياك ولعنة طرد الأساطير وحتى ستيفن جيرارد والمنبوذين يتألقون أمامك يا عميد"

"الجماهير تموت في المدرجات".. هكذا صرخ الاتحاديون، في الأيام الماضية؛ بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

بـ"رسالة عاطفية إلى الجماهير" .. رومارينيو يودع الاتحاد رسميًا

حسم النجم البرازيلي رومارينيو، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"خماسية الاتفاق تعود لأزمة منذ 6 شهور" .. مدرب الاتحاد يفتح قلبه ويعتذر!

قدم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، اعتذارًا لجماهير العميد، عقب الخسارة القاسية أمام الاتفاق بخماسية، كاشفًا عن أزمته مع الفريق، والتي يعاني منها منذ شهور. "اقرأ التفاصيل"

"كواليس فاضحة من داخل الاتحاد" .. كريم بنزيما في مدريد ليس للعلاج ولكن لهذا السبب!

كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن "كواليس فاضحة" بشأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

اتهامات جديدة .. عبدالله السالم منع تعاقد الاتحاد مع نجم باريس سان جيرمان

فجّر الإعلامي الرياضي هتان النجار، مفاجأة من العيار الثقيل، عن عبدالله السالم، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، الرئيس التنفيذي للشركة "غير الربحية". "اقرأ التفاصيل"

"لديه الصندوق الأسود" .. هتان النجار يدعو نونو سانتو لكشف أسباب سقوط الاتحاد

فتح الإعلامي هتان النجار، النار على مسؤولي نادي الاتحاد بعد السقوط المروع للفريق بالخسارة (0-5) على يد الاتفاق في الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

الشيخ: الاتحاد محظوظ بخماسية الاتفاق .. لو كان أمام الهلال لخسر "10-0"

أكد الناقد الرياضي السعودي محمد الشيخ، أن الاتحاد كان محظوظًا في مواجهة الاتفاق رغم خسارته المذلة بخماسية نظيفة. "اقرأ التفاصيل"

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