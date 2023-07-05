أخبار الاتحاد اليوم | استهداف نجم التعاون .. وفضح إدارة أبها

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الخامس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

النصر لا يرحم أحد .. اقترب من خطف "مهاجم مرعب" قبل الانتقال إلى الاتحاد

اقترب نادي النصر، من خطف نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل انتقاله إلى فريق الاتحاد . "اقرأ التفاصيل"

بعد 10 سنوات مع النمور .. لاعب الاتحاد يعلن الرحيل رسميًا

ثالث الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كشف عن نفسه رسميًا، بعد سنوات قضاها في صفوف الفريق. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو معجب به .. الاتحاد يقترب من "جوكر" التعاون

فتح نادي الاتحاد السعودي، خط مفاوضات مكثف مع التعاون؛ للتعاقد مع اسم مفاجئ، بطلب شخصي من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

ثنائيات الوسط في النصر .. تاريخ من الفشل ومحمد نور يهدد بروزوفيتش وفوفانا

"النصر لن ينجح إلا بثنائي خط وسط عالمي"؛ هكذا يرى العديد من الخبراء وعشاق الساحرة المستديرة، بعد النكسات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

تطورات عرض الاتحاد .. صالح العمري يخرج عن صمته و"يفضح" إدارة أبها!

بعدما خرج صالح العمري؛ جناح أيمن أبها السعودي، قبل أيام قليلة، بكل ثقة متحدثًا عن عودته لجدة من جديد، في تلميح صريح لاقتراب انضمامه لنادي الاتحاد، يبدو أن الأمور تغيرت بصورة كبيرة في الأيام الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"فضل الاتحاد على أندية العالم" .. هل دمر جوتا مسيرته الكروية بيده؟

بعد تألقه مع فريق سيلتك الأسكتلندي، نجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، ولكن يبدو أن اللاعب الشاب لن تكون أمامه مهمة سهلة! "اقرأ التفاصيل"