أخبار الاتحاد اليوم | استهداف نجم الأهلي .. وسانتو يتحدث عن العميد

جن جنون جماهيره .. الاتحاد يستهدف جناح الهلال السابق

يسعى الاتحاد لدعم صفوفه بأكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد أفادت المصادر الصحفية المتابعة استهدافه لجناح الهلال السابق والذي يلعب للشباب حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

مهاجم الاتحاد أمام فرصة للتعويض .. وليد الركراكي يفاجئ عبدالرزاق حمدالله بعد تهميشه

فاجأ وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغربي، عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بقراره قبل كأس أمم إفريقيا 2023. "اقرأ التفاصيل"

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نجم النصر؟ الاتحاد يبدأ ثورة التصحيح بتحديد أولى صفقاته الشتوية

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في العمل الفعلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

هدف الهلال والاتحاد .. لاعب برشلونة يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

يستعد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، للخضوع إلى "عملية جراحية"؛ بسبب الآلام التي يُعاني منها، منذ فترة طويلة. "اقرأ التفاصيل"

خاص | قاهر كريم بنزيما .. الاتحاد يجهز عرضًا رسميًا لضم نجم الأهلي

يعمل نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أحد أبرز نجوم فريق الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

كلاسيكو أو ديربي في انتظارنا .. قرار مثير في قرعة دوري أبطال آسيا

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مُثيرًا بشأن قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، الأمر الذي سيجعلنا نرى مباراة كلاسيكو أو ديربي بين الأندية السعودية! "اقرأ التفاصيل"

في الظهور الأول مع نوتنجهام فورست .. نونو سانتو يُعلق على تجربته مع الاتحاد

أكد نونو سانتو المدير الفني الجديد لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي أن تجربته مع الاتحاد في الدوري السعودي أفادته كثيرًا وساهمت في تعلمه أشياء جديدة ستُساعده في مهمته القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"خطة وليس صدفة" .. اتهام اتحادي لنونو سانتو بالتآمر للرحيل عن الاتحاد دون خسارة

أثارت عودة نونو سانتو السريعة للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب رحيله عن الاتحاد السعودي الشك والريبة في نفوس البعض، وقد عبر الإعلامي الاتحادي محمد البكيري عن ذلك علانية عبر تغريدة اتهم بها المدرب البرتغالي بالتآمر للرحيل عن العميد دون خسارة. "اقرأ التفاصيل"