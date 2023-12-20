مهاجم الاتحاد أمام فرصة للتعويض .. وليد الركراكي يفاجئ عبدالرزاق حمدالله بعد تهميشه

المدير الفني لمنتخب المغرب يرمي بالكرة في ملعب عبدالرزاق حمدالله..

فاجأ وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغربي، عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بقراره قبل كأس أمم إفريقيا 2024.

البطولة القارية من المقرر أن تنطلق في 13 من يناير المقبل في ساحل العاج، على أن تستهل المغرب مشوارها بها بمواجهة تنزانيا ثم الكونغو ثم زامبيا أيام 17 و21 و24 من الشهر ذاته.

ورغم أن الركراكي لم يستعن بخدمات الساطي في أي مباراة رسمية منذ نهاية كأس العالم قطر 2022، وتجاهل استدعاءه في آخر معسكرين إلا أنه قرر ضمه للقائمة الأولية استعدادًا للبطولة الإفريقية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أمام حمد الله فرصة ثمينة عليه استغلالها خلال الفترة المقبلة، فإما أن يقدم أداءً مقنعًا مع العميد السعودي ويجبر مدربه الوطني على ضمه، لمصالحة الجماهير بعد الأداء المتواضع الذي قدمه خلال مونديال قطر أو يفرط في الفرصة.

وشهدت قائمة المغرب كذلك ضم حارس الهلال ياسين بونو، بجانب كل من: منير المحمدي، المهدي بنعبيد، يوسف المطيع، أنس الزنيتي، أمين الوعد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، يونس عبدالحميد، جواد الياميق، يحيى عطية الله، أيوب العملود، عبدالكبير عبقار، بدر بانون، أدم ماسينا، أشرف داري، شادي رياض، محمد شيبي، حمزة الموساوي، عمر الهيلالي، سامي مايي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، أمين حارث، يحيى جبران، بلال الخنوس، أمير ريتشارليسون، بنجامين بوشواري، سليم أملاح، ياسين كيشطا – أسامة العزوزي، إلياس شاعر، يوسف مالح، نائل العيناوي، حكيم زياش، طارق تيسودالي، إسماعيل صابيري، أيوب الكعبي، سفيان ديوب، عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري، وليد شديرة، أمين عدلي، إبراهيم صلاح، سفيان بوفال، منير الحدادي، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي، نبيل عليوي، نور الدين أمرابط، ريان مايي ومراد باتنا.

يذكر أن حمد الله عاد للمشاركات الرسمية مع المغرب بعد غياب لسنوات بدايةً من مونديال قطر، وإن كان جلس غالبية الوقت على مقاعد البدلاء، وحين الدفع به استاء الجمهور من المستوى المتواضع الذي قدمه، ليخرج عقب نهاية البطولة قاطعًا على نفسه وعد ببذل مزيد من الجهد، لإسعاد جمهور بلاده.