"خطة وليس صدفة" .. اتهام اتحادي لنونو سانتو بالتآمر للرحيل عن الاتحاد دون خسارة

المدرب عاد للعمل في الدوري الإنجليزي بمجرد رحيله عن السعودية

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أثارت عودة نونو سانتو السريعة للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب رحيله عن الاتحاد السعودي الشك والريبة في نفوس البعض، وقد عبر الإعلامي الاتحادي محمد البكيري عن ذلك علانية عبر تغريدة اتهم بها المدرب البرتغالي بالتآمر للرحيل عن العميد دون خسارة.

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بطل دوري روشن السعودي أعلن إقالة سانتو في الثامن من نوفمبر الماضي، ويوم أمس أعلن نادي نوتنجهام فورست الناشط في البريمييرليج تعاقده الرسمي مع المدرب، وقد وصف البكيري ما حدث بالخطة المعدة مسبقًا وليس مجرد محض صدفة.

إذ كتب عبر إكس معلقًا على تصريحات المدرب عقب توليه المهمة الجديدة "تبًا لهذا الوجه الذي افتعل الإشكاليات لتدمير فريق الاتحاد البطل بدم بارد ليحصل على خروج آمن منه بالإقالة ثم يذهب سعيدًا لقيادة فريقه الإنجليزي كما خطط/ خططوا له !!؟ ما تعرض له العميد ليس محض صدفة".

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المصادر الصحفية السعودية كانت قد أشارت إلى أن إقالة سانتو وفسخ عقده قبل موعد نهايته كلف إدارة الاتحاد 4 ملايين يورو هي قيمة الـ8 أشهر المتبقية في العقد، وقد وقع الطرفان اتفاقية ملزمة لتسليمه رواتبه كافة بآلية ووقت محددين.

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الرائد يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ويأمل الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الخامس بفارق 19 نقطة عن الصدارة.

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