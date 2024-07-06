أخبار الاتحاد اليوم | استقالة لؤي ناظر تزلزل الشارع الرياضي وكريم بنزيما يفجر أزمة جديدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 6 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 6 يوليو 2024.

أثارت أنباء استقالة لؤي ناظر من مؤسسة الاتحاد غير الربحية، حالة واسعة من الجدل، بعد مرور 16 يومًا فقط على تعيينه رئيسًا بالتزكية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، التي أقيمت في 20 يونيو الماضي.

تسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في إحداث أزمة جديدة داخل أروقة النادي، على الصعيدين الفني والإداري.

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منح البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، موافقة مبدئية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

نجح مهاجم الاتحاد الشاب، طلال حاجي، في قيادة منتخب السعودية للتتويج بلقب كأس الديار العربية، لبطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا، بعد الفوز على الإمارات بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، اختاروا "بديل" المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، والذي تعثرت المفاوضات معه، خلال الساعات الماضية.