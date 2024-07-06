أخبار الاتحاد اليوم | استقالة لؤي ناظر تزلزل الشارع الرياضي وكريم بنزيما يفجر أزمة جديدة!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 6 يوليو 2024.
"تمثيلية ويجب إعلانها أمام الملأ".. رسائل إعلامية إلى لؤي ناظر بعد أنباء استقالته من الاتحاد!
أثارت أنباء استقالة لؤي ناظر من مؤسسة الاتحاد غير الربحية، حالة واسعة من الجدل، بعد مرور 16 يومًا فقط على تعيينه رئيسًا بالتزكية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، التي أقيمت في 20 يونيو الماضي.
خاص| "فتّش عن كريم بنزيما" .. أزمة جديدة كبرى داخل الاتحاد بعد جدل لؤي ناظر!
تسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في إحداث أزمة جديدة داخل أروقة النادي، على الصعيدين الفني والإداري.
الاتحاد أم النصر؟ .. برونو فيرنانديش يحدد رغبته بين العروض السعودية
منح البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، موافقة مبدئية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.
"مصباح في موسم مظلم" .. نجم الاتحاد يتوج الأخضر بكأس الديار العربية ويواصل كتابة تاريخه الخاص!
نجح مهاجم الاتحاد الشاب، طلال حاجي، في قيادة منتخب السعودية للتتويج بلقب كأس الديار العربية، لبطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا، بعد الفوز على الإمارات بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟
يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.
"تم اتهامه بالعنصرية سابقًا" .. الاتحاد يختار بديل بيولي ويتحرك لحسم الصفقة بـ"راتب ضخم"!
يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، اختاروا "بديل" المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، والذي تعثرت المفاوضات معه، خلال الساعات الماضية.