"مصباح في موسم مظلم" .. نجم الاتحاد يتوج الأخضر بكأس الديار العربية ويواصل كتابة تاريخه الخاص!

السعودية بطل غرب آسيا تحت 19 عامًا..

نجح مهاجم الاتحاد الشاب، طلال حاجي، في قيادة منتخب السعودية للتتويج بلقب كأس الديار العربية، لبطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا، بعد الفوز على الإمارات بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتمكن طلال حاجي من التوقيع على هدف النهائي، في الدقيقة 43، بعد استغلال تمريرة عرضية متقنة من راكان الغامدي، ليوجه كرة رأسية سكنت الشباك الإماراتية، ليوقع على هدف انتصار الأخضر في النهائي.

ورغم مشاركته في الموسم الكارثي الذي حققه الفريق الأول بالاتحاد، بالخروج خالي الوفاض من كافة البطولات، خلال موسم 2023-2024، إلا أن طلال حاجي استفاد من تجربته الأولى مع الكبار، حيث خاض 9 مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما خاض مباراة في دوري أبطال آسيا، وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف مشاركته مع الفريق الأول، كان طلال حاجي عنصرًا أساسيًا مع فريق الاتحاد للناشئين، ليقودهم للتتويج بلقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، بعد تزعم الصدارة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الهلال.

وتواجد طلال حاجي أيضًا مع منتخب السعودية الأول في بطولة كأس آسيا 2023، حيث شارك في مباراة تايلاند، بالجولة الثالثة، ليصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة الآسيوية، بعمر 16 عامًا و131 يوم.