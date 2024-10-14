أخبار الأهلي اليوم| عودة أحد المصابين قبل مباراة الخليج وهدية خاصة لمحرز

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 أكتوبر 2024.
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دفعة معنوية كبيرة للأهلي قبل مواجهة الخليج
تلقى الأهلي وتحديدًا مديره الفني، ماتياس يايسله، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك بعودة نجم وسطه المصاب للتدريبات الجماعية.
أمام وسائل الإعلام.. رد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على منتقديه بعد الهزيمة ضد اليابان، بـ"الأدلة".
اختار الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "أفضل الأسماء" التي لعب معها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.
تلقى الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "هدية" خاصة؛ على هامش مباراة منتخب بلاده أمام توجو، مساء اليوم الإثنين.