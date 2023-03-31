الهلال، مثل جميع الأندية السعودية، مقبل على ثورة في الميركاتو

shahid

لا شك أننا مقبلون على ثورة في سوق الانتقالات الصيفي الخاص بالدوري السعودي، إذ فتح تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو الباب لقدوم أسماء عالمية أخرى للعب في الأندية السعودية ومنها الهلال.

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لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح لكل نادٍ بالتعاقد مع 8 أجانب، ولن يزيد العدد الموسم القادم، وهو ما يجعل جميع الأجانب الموجودين حاليًا في الدوري السعودي مهددين بالرحيل الصيف القادم حال لم يُقدموا الأداء المطلوب والمقنع للحفاظ عليهم وعدم استبدالهم.

ناقشنا وضع أجانب الاتحاد الـ8 قبل ثورة الانتقالات المنتظرة، من منهم في منطقة الأمان ومن يتواجد في الخطر ومن الذي يُحاط مستقبله بالشكوك، واليوم ننتقل لأجانب الهلال.

منطقة الأمان .. 4 وقدم واحدة لميشايل

أجانب الهلال حاليًا 7 لكن العدد سيُصبح 8 مجددًا بعودة ماتيوس بيريرا من الإعارة، ونستطيع القول أن 4 منهم مستقرين تمامًا في الرياض فيما يضع البرازيلي ميشايل قدمًا واحدة في منطقة الأمان وقدمًا أخرى في منطقة الشك.

نجم الوسط جوستافو كوييار الذي كان يحوم حوله الكثير من الشكوك يبدو مستقرًا تمامًا في التشكيل الأساسي للهلال بعد تطور وتحسن مستواه الملحوظ في الموسمين الأخيرين، ومعه بالطبع أندريه كاريلو متعدد المراكز وجوكر الفريق تحت قيادة رامون دياز.

موسى ماريجا وأوديون إيجالو أيضًا من العناصر المتواجدة في منطقة الأمان، إذ يُقدمان أداءً مميزًا مع الهلال ومن الصعب استبدالهما بلاعبين آخرين في ظل الحاجة لدعم مراكز أخرى مثل الوسط وصناعة اللعب وخط الدفاع.

الجناح البرازيلي، ميشايل، يعيش وضعًا ضبابيًا في الهلال، إذ يُقدم أداءً متذبذبًا بين الممتاز والجيد، ولا يُعد من اللاعبين الأساسيين في الهلال، وفي نفس الوقت لديه الكثير من المعجبين خاصة في بلاده البرازيل حيث تتنافس عدة أندية على ضمه.

موقف ميشايل حسمه مؤجل لنهاية الموسم، بقرار من رامون دياز أو سلفه حال رحيله.

ماتيوس بيريرا .. الراحل الوحيد

يُمكن الجزم أن بيريرا هو اللاعب الوحيد الذي ضمن رحيله عن الهلال الصيف القادم، وقد غادر الفريق بالفعل خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير متجهًا للوحدة الإماراتي بالإعارة.

الوحدة يُريد استمرار اللاعب البرازيلي معه، سواء بتجديد الإعارة أو شراءه نهائيًا من الهلال، والمفاوضات جارية بالفعل رغم تواجد عدد من المنافسين البرازيليين الراغبين في ضم صاحب الـ26 عامًا.

دائرة الشك .. لاعبان أحدهما مصيره بيده

لوسيانو فييتو اللاعب الأول الذي تدور حوله الشكوك، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لا يوجد حديث حول تجديده.

فييتو قبل عدة أشهر كان مصيره محسومًا بالرحيل عن الهلال، لكن ما فعله خلال فبراير وتحديدًا في كأس العالم للأندية فاق كل التوقعات وقلب كل الموازين، وقد بدأت بعض الدعوات بالفعل لتجديد عقده خاصة في حال التخلي عن ميشايل.

اللاعب الثاني المتواجد في دائرة الشك هو المدافع الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، ولكن يُمكن القول هنا أن الشك يأتي من جانبه لا الهلال .. فالنادي يرغب بشدة ببقاء المدافع الذي يُعد أحد أفضل مدافعي الدوري السعودي منذ وصل المملكة، ولذا يسعى بقوة وجدية لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

موقف جانج من تجديد عقده مع الهلال لايزال مجهولًا حتى الآن، فاللاعب يريد العودة لبلاده حسب العديد من التقارير، لكن إصرار الهلال على استمراره ربما يُقنعه بالبقاء لموسم آخر.

Shahid