اهتمام تركي بأزمة الاتحاد بعد رحيل جاري رودريجيز إلى فناربخشة

حالة غضب من قبل جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ألقت الصحافة التركية الضوء على حالة الجدل التي تسببت فيها صفقة انتقال اللاعب جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأيام الماضي حالة غضب من قبل جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة التخلي عن اللاعب للنادي التركي.

النادي التركي كان قد كشف عن تعاقده مع لاعب الاتحاد بمزايا مالية لا توازي قيمة اللاعب السوقية العالية، مما أثار جدلاً واسعًا والنقد الذي طال إدارة انمار الحائلي بسبب عدم حفظ حقوق النادي.

🗞️تقارير صحفية

🐯إدارة الاتحاد أصبحت قريبة جدًا من حسم صفقة المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية

الحالي.

⭕️حيث تم التوصل إلى المراحل النهائية للمفاوضات، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 20 مليون ريال. pic.twitter.com/BfdTUQ9iN8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 16, 2019

وطالبت الهيئة العامة للرياضة عبر خطاب رسمي لنادي الاتحاد توضيحاً عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية والتركية عن صفقة اللاعب.

رودريجيز رحل لصفوف فناربخشة لمدة موسمين على سبيل الإعارة بدون مقابل، بالإضافة لتحمل الاتحاد نسبة 60% من قيمة راتبه السنوي.

جاري رودريجيز: رحلت عن الاتحاد لأسباب شخصية مع سييرا

وكان رودريجيز قد خرج في تصريحات قوية، هاجم فيها سييرا المدير الفني للفريق، متهما إياه بعدم الشفافية، وأن قرار الاستغناء عنه جاء لأسباب شخصية وليست فنية.