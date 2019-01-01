جاري رودريجيز: رحلت عن الاتحاد لأسباب شخصية مع سييرا

مهاجم الرأس الأخضر يكشف سبب رحيله عن الاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف جاري رودريجيز، لاعب فريق فنربخشة التركي، عن أن هناك أسباب شخصية وراء رحيله عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد جدة أعلن إعارة رودريجيز إلى فريق فنربخشة التركي لمدة موسمين، بعد قدومه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق جالطة سراي التركي.

رودريجيز قال خلال تصريحات لمجلة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية: "سييرا قال لي أنه لا يرغب في تواجدي بالفريق، ولا يحتاج إلى خدماتي، وأنا اللاعب الوحيد الذي سمع هذا الكلام".

لاعب الرأس الأخضر تابع: "هذا الأمر حدث بسبب بعض النقاشات التي دارت بيني وبين سييرا الموسم الماضي، وهذا الأمر شخصي بحت".

هل تعرض رودريجيز بالظلم 🤔



جماهير العميد ما رأيكم 🤔 pic.twitter.com/RAX9rAZBIx — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 15, 2019

جاري أشار إلى أنه قضى وقتًا ممتعًا مع جالطة سراي التركي، ولكن رغبة فنربخشة هي من أعادته إلى للدوري التركي مرة أخرى.

واختتم رودريجيز تصريحاته قائلًا: "الموسم الماضي لفريق فنربخشة كان كارثيًا، خاصة في النصف الأول، ولن يتكرر هذا الأمر ثانية، وسننتقم مما حدث الموسم الماضي".

اتحاد جدة ضم جاري رودريجيز، بعد طلب من المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق، قبل رحيله عن تدريب النمور.