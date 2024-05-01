انقلاب على أنمار الحائلي؟ .. كشف كواليس وزارة الرياضة بعد انفجار رئيس الاتحاد

تعرف على ما حدث بعد تصريحات الحائلي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الاجتماعات التي حدثت على مستوى وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، بعد تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عقب مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

وخرج الحائلي بتصريحات قوية عقب مباراة الاتحاد ضد الهلال، يؤكد فيها على أن ناديه لم يحصل على دعم مالي مثل باقي الأندية المنافسة، كاشفًا أيضًا عن محاولات إسكاته دون ذكر اسم أي شخص أو جهة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن هناك اجتماعات ساخنة جرت الأربعاء على مستوى وزارة الرياضة ورابطة المحترفين، ولكن لم يتم التأكيد بأن تلك الاجتماعات لها علاقة بتصريحات أنمار.

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ولكن أكدت الصحيفة على أن تصريحات الحائلي تسببت في إغضاب المسؤولين في رابطة دوري المحترفين.

يُذكر أن لؤي ناظر أعلن اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" عن نيته للترشح في انتخابات رئاسة نادي الاتحاد، كما أعلن الحائلي عن أنه سيُساعده بمنحه جميع أصواته في الجمعية العمومية.