أنشيلوتي يتحمل مسؤولية رباعية الكلاسيكو ويفسر مركز مودريتش الغريب

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد تحمل المسؤولية كاملة في خسارة فريقه أمام برشلونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تلقى هزة عنيفة بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 4-0 في مباراة "الكلاسيكو"، وظهر لاعبو النادي الملكي كالأشباح خلال المباراة.

وتقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق بيير إيميريك أوباميانج، فيما أضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 47 سجل فيران توريس الهدف الثالث، قبل أن يعود أوباميانج ليختتم أهداف المباراة في الدقيقة 51.

ماذا قال أنشيلوتي؟

وبعد المباراة تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عن الخسارة قائلًا: "لقد فشلت في هذه المباراة، لست دراميًا، الهزيمة لم تغرقنا".

وأضاف: "نحن آسفون، ولكن يجب أن نستعد جيدًا للمباريات القادمة وأن نتحلى بالهدوء، نحن في الصدارة بفارق تسع نقاط".

وتابع: "كانت الفكرة هي وضع مودريتش في المقدمة لمحاولة الخروج بالكرة بشكل أفضل وإيجاد المساحة، لكن النهج لم يكن جيدًا".

وأكمل: "فترة الراحة مفيدة بالنسبة لنا، يمكننا استعادة بنزيما، ولدينا الوقت لاستيعاب هذه الهزيمة، يجب التحلي بالهدوء".

وأردف: "يجب التفكير في الفوز في المباراة القادمة، لدينا الأفضلية، ويجب علينا أن نتحلى بالإيجابية، من ناحيتي فقد أخطئ مرة أو مرتين أو أكثر".

وقال الإيطالي: "حاولنا الضغط في مناطق متقدمة، لكنهم استطاعوا الخروج بشكل جيد وافتتحوا التسجيل، حاولنا الحصول على الكرة لكنهم استحوذوا بشكل أكبر، وكلفنا ذلك الكثير".

واختتم أنشيلوتي: "لعبنا مباراة سيئة، وخططنا بشكل سيئ، لدينا الوقت للاستعداد بشكل الجيد والفوز بالألقاب، لكن نحن متصدرون بفارق تسع نقاط، أتفهم الهزيمة وأنا متأسف حقًا".

ما هو موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

ريال مدريد يواصل صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد مرور 29 جولة، بعد أن جمع النادي الملكي 66 نقطة، من 20 انتصار وستة تعادلات وثلاث هزائم.

ويبتعد ريال مدريد بفارق تسع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن برشلونة الثالث.

لكن النادي الملكي سيواجه عددًا من المباريات القوية خلال ما تبقى من جولات المسابقة، على رأسها مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، ومواجهة مباشرة مع إشبيلية.

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