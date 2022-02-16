أنشيلوتي: مشكلة بنزيما ليست بدنية، ومبابي لا يمكن إيقافه!

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن شعوره بالحزن وخيبة الأمل بعد خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ريال تعرض للخسارة بهدف نظيف سجله كيليان مبابي، في المباراة الذي جمعت بين الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

أنشيلوتي خرج بعض اللقاء لتقديم بعض التفسيرات حول مستوى فريقه، ورأيه في هدف مبابي والصورة التي ظهر بها كريم بنزيما بعد عودته من الإصابة.

ماذا قال أنشيلوتي؟

الإيطالي المخضرم أوضح في تصريحات صحفية:"لقد ظهرنا بمستوى جيد في الدفاع، لكننا لم نظهر بالحدة الكافية، افتقدنا لإيقاع المباراة وفشلنا في العديد من التمريرات وهذا ما كلفنا في عملية الهروب من الضغط".

وأضاف:"بنزيما لم يحصل على العديد من الكرات في الهجوم لأننا لم نلعب بالطريقة التي أردناها".

وعن عودة بنزيما:"مشكلته لم تكن بدنية وخروجه قبل النهاية بقليل ليس بسبب الإصابة، بل لعدم وصول العديد من الكرات له".

وتابع:"كانت لدينا العديد من المشاكل عندما كانوا يضغطوا علينا في خط الهجوم، ومع ذلك أنا متفائل بقدرتنا على تقديم أداء أفضل في الإياب، لدينا مباراة على أرضنا ولا داعي للقلق".

الحديث عن مبابي

مدرب ريال مدريد واصل حديثه:"تحدثت مع الحكم بعد النهاية وأخبرته أنه أعطانا بطاقتين غير واضحتين، وبالنسبة لمبابي فهو لا يمكن إيقافه، حاولنا السيطرة عليه وميليتاو قام بعمل جيد أمامه، ولكنه في كل مرة كان يخرج بحيلة جديدة للهروب".

وعن أسلوبه في المباراة:"لم أكن متحفظًا، حاولنا أن نبني اللعب من الخلف ولكن لم ينجح الأمر، كان يجب أن تكون الكتلة المنخفضة أكثر حدة وعدوانية".

وجود بدائل لفيرلان مندي وكاسيميرو:"لدينا فريق كبير ويمكننا التغيير، علينا أن نكون أكثر قوة بأي مجموعة نلعب بها".

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