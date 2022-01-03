عاد الحق لأصحابه .. سحب لقب هداف العرب من سامي الجابر بعد 32 عامًا

في عام 1990، احتفل الإعلام السعودي بحصول سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، على جائزة هداف، لكن وبعد 32 عامًا تأكد عدم أحقية الجابر في الجائزة.

ما هي جائزة "هداف العرب"؟

مجلس "الوطن الرياضي" اعتادت منذ سنوات في كل موسم على منح هداف العرب بمختلف الدوريات العربية جائزة.

وبعد أن سجل الجابر 16 هدفًا خلال 22 مباراة في موسم 1989-90، تم تكريمه على هامش بطولة الخليج91 ومنحه الحذاء الذهبي.

لكن بعد سنوات، تأكد عدم أحقية نجم الزعيم الأسبق في اللقب، إذ أنه من حق النجم الأردني الأسبق خالد العقوري الذي سجل 15 هدفًا خلال 18 مباراة.

استلام العقوري لجائزة هداف العرب بعد 32 عامًا:

عدم شعبية الدوري الأردني في ذاك الوقت، ساهم بشكل كبير في ضياع حق العقوري، مقابل شعبية الدوري السعودي والجابر بشكل عام.

وظهر أمس الإثنين، أعلن عوني الزعبي؛ رئيس نادي الرمثا الأردني، استلام العقوري جائزة هداف العرب 1990.

وكتب الزعبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وعدتك أن يعود لك حقك، اليوم وبعد 32 سنة يعود الحق لصاحبه (الحذاء الذهبي للكابتن خالد العقوري)، مبروك كابتن".

لكن ورغم حصول العقوري على الحذاء الذهبي إلا أنه لم يتم سحب الجائزة التي تسلمها الجابر في عام 1991، إذ تقرر فقط سحب اللقب ومنحه للنجم الأردني، كونه الأحق.

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