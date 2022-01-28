انتهت.. ليفربول يخطف دياز من برشلونة وتوتنهام

أنهى ليفربول صفقته الشتوية الأولى، بعدما توصل إلى اتفاق مع بورتو على شراء عقد لويس دياز، رغم المنافسة الشرسة من أندية كثيرة.

ووفقًا لما أشارت له مصادر خاصة لجول، فإن الصفقة سوف تكلف خزائن ليفربول إجمالًا 60 مليون يورو.

توتنهام كان قريبًا من التعاقد مع لويس دياز في الأيام الماضية، كما استفسر برشلونة على وضع اللاعب أملًا في التعاقد معه.

بنهاية المطاف، استطاع ليفربول حسم الصفقة، على أن يدفع لبورتو 45 مليون كقيمة ثابتة، و15 مليون آخرين كمتغييرات.

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الاتفاق بين الناديين وكذلك الاتفاق بين ليفربول واللاعب انتهى، والإعلان الرسمي عن الصفقة يتوقف حاليًا على اجتيازه للكشف الطبي بالساعات المقبلة.

دياز البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى بورتو في صيف 2019 قادمًا من جونيور الكولومبي نظير 7 ملايين يورو فقط.

وعلى مدار رحلته في الدراجاو، لعب دياز 125 مباراة سجل خلالهم 41 هدفًا (16 منهم هذا الموسم) وصنع 19 آخرين.

وسيكون دياز دعمًا مثاليًا لهجوم ليفربول، الذي يفتقد بوضوح إلى لاعبين بدلاء في مركز الجناح للثنائي المتألق محمد صلاح وساديو ماني.