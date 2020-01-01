هالاند يصدم ريال مدريد

المهاجم النرويجي ارتبط بالانتقال للدوري الإسباني

أعرب إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رغبته في الاستمرار مع الفريق، رغم الأنباء المستمرة حول انتقاله إلى ريال مدريد.

المهاجم الشاب انضم لدورتموند في يناير الماضي من سالزبورج النمساوي، وتألق بشكل مبهر في الدوري الألماني، ليصبح محط أنظار الجميع.

ومع انتشار التكهنات حول مستقبله، خرج النرويجي الشاب للحديث عن طموحاته الفترة القادمة، والتي لا تشمل الرحيل للدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:" عقدي مع دورتموند مستمر حتى 2024، هدفي هو الفوز بالألقاب مع النادي والاحتفال بنجاحات رائعة".

وأضاف:"لدينا جودة كبيرة جداً للحصول على البطولات ولكن الحديث لا يكفي فقط، ويجب ترجمة ذلك إلى أفعال في الملعب".

وتابع:"أحاول دائماً تحسين العديد من الأشياء بخصوص قدراتي، أسعى للتطور في مختلف الجوانب حتى بلوغي سن الـ30 من عمري".

وكان هالاند قد نجح في تسجيل 16 هدفاً مع دورتموند، في 18 مباراة فقط لعبها مع الفريق الألماني منذ قدومه في الميركاتو الشتوي.

بنزيما: أفضل 5 مراوغين؟ نيمار ثم توقف عن العد

ميسي إلى إنتر.. رهان على طريقة رونالدو إلى يوفنتوس

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت إمكانية رحيل هالاند إلى أي فريق مقابل 70 مليون يورو في 2021، وفقاً للشرط الجزائي الموجود بعقده مع دورتموند.