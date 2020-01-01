بنزيما: أفضل 5 مراوغين؟ نيمار ثم توقف عن العد

نجم ريال مدريد كريم بنزيما يشيد بنجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار

قال النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد إن نيمار هو المراوغ الأفضل في العالم دون النظر إلى من يأتي خلفه.

وكان بنزيما قد تحدث إلى جماهيره ومعجيبه عبر يوتيوب عن بعض الجوانب الشخصية والحياتية ومسيرته المهنية وبعض التفاصيل الأخرى.

وحول ذلك، قال بنزيما إن أكثر ما يفتخر به في حياته هو عائلته وتحديدًا أطفاله، مؤكدًا أنه يعيش حياة هادئة تساعده على تقديم أفضل ما لديه.

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وأضاف: "أحب الرياضة الفتالية والكسكسي التي تطهوه أمي، لعبت بجانب العديد من النجوم، أفضلهم؟ من الممكن أن أقول جوتي وكاكا وكريستيانو رونالدو والآن سيرخيو راموس"

وتابع: "التدريب؟ لا أعرف، ولكن أعتقد أن تكون مدربًا هو أمر أصعب من أن تكون لاعبًا، ما أريده أن أبقى قريبًا من كرة القدم حتى بعد الاعتزال"

وأردف: "أفضل 9 في العالم؟ لا أهتم بـ 9 أو 10، أفكر في أن أكون أفضل لاعب في العالم، الموسم الماضي كان الأفضل لي ولكن هذا العام صمدت أكثر حتى النهاية"

وأكمل: "أنا في لحظات جيدة من مسيرتي وألعب في الدوري الإسباني الذي تلعب فيه أفضل كرة قدم في العالم، الكرة الذهبية؟ بالطبع أفكر فيها منذ أن كنت صغيرًا ولكنني لست مهووسًا بها"

واستمر: "أنا فخور لكوني لاعبًا في ريال مدريد، جميع المدربين الذين عملت معهم حركوني للأمام أنشيلوتي وزيدان والجميع كل منهم أضاف لي شيئًا"

وحول النجم البرازيلي نيمار قال بنزيما حين سؤل عن أفضل 5 مراوغين في العالم في الوقت الحالي: "أفضل 5؟ الأول هو نيمار ثم بإمكانك التوقف عن العد"

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يذكر أن كريم بنزيما قد قدم موسمه الأفضل رقميًا على الإطلاق بتسجيله 21 هدفًا في الدوري الإسباني كانوا سببًا رئيسيًا في حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني.