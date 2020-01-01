إنتر: نتوقع انخفاض كبير في أسعار اللاعبين

أزمة كورونا ستؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات

يتوقع بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، بانخفاض كبير في أسعار اللاعبين، بعد تفشي أزمة كورونا الأخيرة.

فيروس كورونا انتشر بشكل واسع بمختلف أنحاء العالم، وضرب العديد من البلدان الأوروبية أبرزها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، ليتسبب في توقف النشاط الرياضي.

الأزمة الحالية نتج عنها خسائر مالية فادحة للأندية والاتحادات، مع توقعات بأزمة مالية أكبر في حالة إنهاء الموسم الكروي.

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ماروتا قال عن رأيه:"بغض النظر عن جدول المباريات الذي أصبح في مهب الريح، أتوقع سوق انتقالات ضعيف جداً به العديد من الصفقات التبادلية".

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وأضاف:"سنرى أسعار اللاعبين تنخفض بشكل ملحوظ بسبب الأزمة العالمية التي نعيشها، لذلك علينا الآن استغلال المواهب التي نمتلكها في الأكاديميات".

يذكر أن الصفقة الأغلى في التاريخ، كانت بانتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو، مع احتمالية عودة اللاعب مرة أخرى للفريق الإسباني الصيف القادم.