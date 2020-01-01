حكيمي يتسبب في أزمة لريال مدريد

اللاعب المغربي يعيش فترة إعارة مبهرة مع بوروسيا دورتموند

يمثل اللاعب المغربي أشرف حكيمي، أزمة كبيرة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد فترة نجاحه المبهرة بصفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

حكيمي لعب لدورتموند لمدة موسمين، وقدم مستوى مبهرًا كواحد من أفضل الأظهر في أوروبا، لينال إعجاب زين الدين زيدان مدرب ريال.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت رغبة زيدان في استعادة حكيمي مرة أخرى بعد نهاية إعارته، مع تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2021.

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وتبقى الأزمة الأكبر في هذه الخطوة، صعوبة حصول اللاعب على فرصة اللعب كأساسي في ظل وجود داني كارفخال الظهير الأيمن الحالي.

المشكلة نفسها ساهمت في ضرب مسيرة ألفارو أودريوزولا، واضطراره للانضمام إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي.

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الدولي المغربي سبق وأن أكد في أكتوبر على رغبته في تحقيق حلمه باللعب لريال، ولكن لو كانت فرصة المشاركة ضعيفة سيبحث عن مكان آخر، لأنه لا يريد تعطيل تطوره على دكة البدلاء.

وهو الأمر الذي سيحاول دورتموند استغلاله في الفترة القادمة، ولكنه سيجد منافسة قوية من بعض الأندية الإيطالية والإنجليزية لضم اللاعب الذي وصلت قيمته السوقية 60 مليون يورو.

يذكر أن حكيمي لعب 65 مباراة خلال فترة إعارته مع دورتموند، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 17 وفاز بكأس السوبر الألماني.