يويفا يحسم الموقف النهائي لدوري أبطال أوروبا

إعادة جدولة شاملة لتتوافق مع الوضع الحالي مع انتشار فيروس كورونا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من إقامة المسابقات المختلفة، كدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعد انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

الفيروس القاتل تسبب في توقف معظم البطولات والدوريات في القارة العجوز، بعد إصابة بعض اللاعبين والمدربين، أبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

دوري أبطال أوروبا تأثر كذلك بهذا الفيروس، بعدما أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة 35% من لاعبيه خلال مواجهتهم لأتالانتا في إيطاليا.

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يويفيا كشف في بيان على موقعه الرسمي، أنه عقد اجتماعاً موسعاً بين مختلف الاتحادات عبر محادثات الفيديو، للوقوف على الموقف الأخير للبطولات الأوروبية ليتوصل في النهاية للقرارات التالية..

- المسابقات المحلية والقارية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يجب أن تنتهي قبل يوم 30 يونيو القادم في حالة تحسن الوضع الحالي بخصوص ظروف اللعب وانتشار الفيروس

- إعادة تنظيم جداول المباريات قد يسفر عنها وجود مواجهات محلية بمنتصف الأسبوع، أو لعب البطولات الأوروبية يومي السبت والأحد

- هناك تعديلات محتملة للتصفيات المؤهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم القادم، لتتماشى مع نهاية الموسم في 30 يونيو.

- تأجيل الملحق المؤهل لبطولة يورو 2020 والتي كان من المقرر إقامتها في شهر يناير الجاري، ليتم النظر بها مرة أخرى في يونيو المقبل.

- تأجيل بطولة يورو 2020 التي كانت ستقام في 12 يونيو إلى 12 يوليو القادم، لموعد آخر وهو من 11 يونيو إلى 11 يوليو من عام 2021.

- مباريات التصفيات الأوروبية لشهر يونيو 2021 سيتم نقلها لموعد آخر حتى لا تتداخل مع اليورو.

- مسابقة دوري الأمم الأوروبية ويورو تحت 21 سنة ويورو السيدات، المقرر لعبها في صيف 2021 سيتم إعادة جدولتها.

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- على الأندية أن تسمح للاعبيها المشاركة مع المنتخبات الوطنية في المواعيد المحددة.

- تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين الاتحاد الأوروبي، الدوريات، الأندية لدراسة مسائل التقويم المختلفة واستنباط كافة الحلول لاستئناف الموسم الحالي بطريقة متماسكة.

وفي نهاية البيان شدد يويفا وجود تواصل شامل وتعاون مشترك بين جميع الأطراف المعنية، من أجل الوصول لحل نهائي دون الإضرار بالصحة العامة وكذلك مصالح الأندية وباقي الاتحادات.