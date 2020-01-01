برشلونة يحاول خطف فيرنر من ليفربول

بعد تعثر المفاوضات مع إنتر لضم لاوتارو

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في وضع خطط بديلة له لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحالة الفشل في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

لاوتارو يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة ومدربه كيكي سيتين، لكن إنتر لا يريد التخلي عن اللاعب بسهولة، ويطمح في الحصول على 111 مليون يورو نظير بيعه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن الأزمة المالية لبرشلونة في الوقت الحالي، تجعله غير قادر على تلبية مطالب نظيره الإيطالي في الصفقة.

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وهو ما دفع النادي الكتالوني للتفكير بشدة في تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.

وتعتبر الميزة الأهم في المهاجم الألماني، هي قدراته التهديفية العالية، مع سعره الذي لن يتجاوز مبلغ 60 مليون يورو وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

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وأوضحت الصحيفة أن الاهتمام بفيرنر ليس وليد اللحظة الحالية، بل سبق وأن تابعه إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي من الملعب خلال مواجهة لايبزيج وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأعجب كثيراً بمستواه.

ويدخل بذلك برشلونة في منافسة شرسة مع كل من بايرن ميونخ وليفربول، حيث يسعى كل منهما لضم صاحب الـ24 سنة، والذي سجل 27 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.