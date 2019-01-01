اليويفا يشارك في ساعة الأرض

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشارك في ساعة الأرض لحماية البيئة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركته في الحدث البيئي السنوي والذي يعرف بساعة الأرض من أجل الحفاظ على البيئة.

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ويتكرر يوم الأرض سنويًا كتقليد من أجل الحفاظ على كوكب الأرض ومن أجل حماية البيئة من التطور التكنولوجي.

ويكون هذا الحدث عباراة عن ساعة يتفق فيها سكان كوكب الأرض على إغلاق أي إضاءات من أجل الحد من خطورتها.

ولأول مرة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركته في يوم الأرض وذلك من أجل دعم الفكرة والحث على المشاركة فيها.

وستغلق الأنوار داخل مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموجود في مدينة نيون السويسرية في الوقت المتفق عليه.

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يذكر أن الساعة التي ستمثل يوم الأرض ستكون في الثامنة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش.

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