بعد نعته بـ"الوقح" .. مسؤول سابق في باريس يخرج للدفاع عن نيمار ويعترف بفضله على النادي

رسالة للجماهير الباريسية بعد حملتها ضد نيمار..

خرج جان كلاود بلان؛ نائب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان سابقًا، للدفاع عن البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الفريق السابق والهلال السعودي الحالي، بعد الهجمة السرشة التي يتعرض لها من قبل النادي منذ رحيله.

الجماهير الباريسية شنت أكثر من حملة ضد البرازيلي منذ رحيله في الصيف الماضي، واصفةً إياه بـ"الوقح"، حيث اتهمته حتى وهو داخل الفريق بأنه يتمرد ويغيب عن المباريات المهمة عن عمد.

لكن كلاود بلان له رأي آخر، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "قيمة باريس وصلت لـ4 مليارات يورو، ونيمار له علاقة بالأمر، ربما على المستوى الرياضي لم يحقق دوري الأبطال وهو الهدف الأساسي من التعاقد معه، لكن من الناحية الاقتصادية والتسويقية فقد صعد بالنادي".

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وأضاف: "عند التعاقد مع نجم عالمي، على النادي أن يكون مستعدًا للتعرض المفرط لوسائل الإعلام، وكان هذا هو الحال بعد ضم نيمار، فأصبح باريس علامة رياضية عالمية".

واختتم دفاعًا عنه أمام اتهامات الجماهير الفرنسية له بالتمرد: "لقد كان نيمار شخصًا جيدًا جدًا، وليس من الصعب التعامل معه عندما تحظى بثقته، عليك فقط معرفة طريقة إدارته".