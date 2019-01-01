علي سالمين يتوقع مباراة صعبة أمام النصر السعودي

نجم الوصل يتحدث قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع علي سالمين نجم الوصل مباراة صعبة ضد النصر السعودي في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأكد اللاعب الإماراتي رغبته وزملاءه في تقديم مستوً أفضل كثيرًا مما قدموا خلال نسخة الموسم الماضي، معتبرًا أن مجموعتهم هذا العام متوازنة ومتساوية الحظوظ.

مضيفًا "نحن ندخل البطولة وأمامنا حظوظ مثل كل الفرق المنافسة في البطولة، بالتأكيد مباراة الغد مباراة مهمة وصعبة لكننا نسعى إلى تحقيق الفوز وحصاد النقاط الثلاثة، وإذا حدث هذا الأمر وحصلنا على النقاط الثلاثة سنطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية مماثلة في باقي المباريات لحصاد بطاقة الصعود إلى الدور المقبل".

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"نحن كلاعبين لدينا رغبة قوية في تقديم صورة مختلفة نهائيًا عن تلك الصورة التي قدمناها في النسخة الماضية من البطولة، حيث لدينا ثقة كبيرة وطموح أكبر لتحقيق النتائج الإيجابية التي تقودنا إلى الدور المقبل".

وأتم سالمين قائلًا "المجموعة متوازنة وأمام كل الفرق حظوظ متساوية، الكل يطمح في تصدر المجموعة ونحن أيضًا في الوصل نطمح إلى ذلك، وسنسعى في هذه البطولة أن نقدم نتائج جيدة تليق بقيمة نادي الوصل وجماهيره".