ريجيكامب قبل مواجهة النصر: نحن محظوظون للوقوع في هذه المجموعة

مباراة منتظرة بين الوصل والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي بمنافسه في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا "النصر السعودي"، موضحًا أن المباراة ستكون صعبة وقوية بين الطرفين.

ويفتتح الطرفان مشوارهما غدًا ضمن دوري أبطال آسيا على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات، وقال المدرب الهولندي قبل المباراة "كان للفريق تجربة سابقة في النسخة الماضية من البطولة، وأتمنى أن يكون اللاعبين قد استفادوا من مشاركتهم السابقة وأن يكونوا قد اكتسبوا الخبرات اللازمة لتقديم أداء ونتائج أفضل تليق بقيمة وقامة نادي الوصل في النسخة الحالية من البطولة".

أضاف "أريد التأكيد على الاختلاف بين بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا، حيث أننا لم نبدأ بطولة دوري الأبطال بعد، وكل فريق في المجموعة لديه الفرصة للتأهل إلى الدور المقبل، وأي نتيجة إيجابية سيحققها الفريق في البطولة التي سنبدأها بمواجهة الغد أمام النصر ستساعده كثيرًا، لذلك أتمنى أن نقدم أداءً مميزًا في المباراة وأن نخرج منها بأول ثلاث نقاط للفريق".

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"منذ فترة والفريق يخوض مباراتين كل أسبوع تقريبًا، هذا أمر عادي بالنسبة لي لكنه يجعلنا نقع تحت الكثير من الضغوط، لذلك يجب علينا جميعًا سواء جهاز فني أو لاعبين أو حتى العاملين بالنادي أن نواجه ذلك الأمر، لكي نتمكن من تخطي هذه المرحلة وأن نقود الفريق إلى المكانة التي تليق به في كافة البطولات التي يشارك بها هذا الموسم".

أتم قائلًا "نحن محظوظون حقًا للوقوع في هذه المجموعة، لكن هذا لا يعني أن مجموعتنا سهلة، فهي تضم عددًا من الفرق المميزة، إضافة إلى ذلك فإن كرة القدم عالم لا يمكن لأحد أن يتنبأ بشيء به، ففي كثير من الأوقات تكون النتائج والمستويات عكس التوقعات، لكن في النهاية نحن نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد وحصاد النقاط الثلاثة الأولى".